أمير كرارة يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أكد الفنان المصري أمير كرارة عدم صحة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال كرارة، في تصريحات صحفية له، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض، مضيفاً أنه موجود في منزله رفقة أولاده، ولم يتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل كما تردد، واصفاً كل ما أثير في هذا الشأن بالشائعات.

وكان أمير كرارة قد عُرض له مسلسل «الاختيار» في رمضان الماضي، وجسد خلاله شخصية الشهيد المقدم أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، وشاركه في بطولة مسلسله كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، عابد عناني وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.