كليب “وانت معايا” يحقق رقمًا قياسيًا في أسبوع!

متابعة بتجــــــــرد: حقق كليب أغنية “وانت معايا” بنسخة الريمكس، أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على طرحه عبر قناة النجم المصري تامر حسني الرسمية في موقع يوتيوب. أغنية “وانت معايا” وهي من ألبوم “عيش بشوقك” تجمع تامر حسني والشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وبالتي. الأغنية كلمات وألحان تامر حسني، توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، هندسة صوتية ياسر انور أمّا الكليب فهو من إخراج سعيد الماروق. Advertisements جدير بالذكر أن الكليب يحافظ منذ طرحه على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا (Trends) عبر موقع “يوتيوب” في مصر، المملكة العربية السعودية، لبنان وعدد من البلدان العربية.

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