أغنية فضل شاكر “غيب” تحقق رقمًا قياسيًا في ساعات

متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية الفنان فضل شاكر الجديدة “غيب” أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع “يوتيوب”. الأغنية باللهجة المصرية تنتمي إلى النمط الطربي من ألحان وليد سعد وكلمات محمد الرفاعي وتوزيع أحمد ابراهيم. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “غيب” حققت فور صدورها انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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