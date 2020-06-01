روجينا تتبرأ من تصريح صادم لها

تبرأت الممثلة روجينا من تصريح نُسب اليها وذلك بعدما انتشر على مواقع التواصل صورة لشخصية “فدوى” وهي الشخصية التي قدمتها روجينا في مسلسل “البرنس”، حيث تضمنت الصورة حديثًا نسب على لسان روجينا ضد الشعب الكويتي، وهو ما نفته تمامًا عبر حسابها على انستغرام، وقالت “أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد الشعب الكويتي، أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت”.

الجدير ذكره، أن الممثلة روجينا حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل “البرنس” الذي عرض في شهر رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي ومن بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي وغيرهم. إنتاج شركة سينرجي.