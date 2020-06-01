Jun 01, 2020
شاركت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، جمهورها بصورة تجمعها بزوجها النجم المصري تامر حسني أثناء ممارستهما التمرين الرياضية، وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وعلقت بسمة على الصورة بما معناه ان تامر حسني هو مدربها الشخصي لهذا اليوم، ليرد عليها تامر بتعليق”طبعا طبعا كان تمرين هايل وبسمة ما شاء الله بتتصور طول الوقت وبتتمرن في فترة الراحة من التصوير”.
وكانت بسمة قد احتفلت الشهر الفائت بعيد ميلاد زوجها تامر حسني، وبهذه المناسبة كتبت “كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وأنت ناجح، كل سنة وأنت أحن زوج وأب في الدنيا، ربنا يحفظ لي ولأولادنا ولكل عائلتك وجمهورك الكبير الذي يحبك”.
تامر كان قد تزوج بسمة في عام 2012، وفي ايار 2013 رزقا بمولودتهما الأولى تاليا، وفي نيسان 2015 رزقا بمولودتهما الثانية أمايا، أما في تشرين الأول 2018 رُزقا بمولودهما الثالث آدم.
كانت هذه تفاصيل خبر محادثة بين تامر حسني وزوجته وتعليق صادم من الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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