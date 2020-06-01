Jun 01, 2020 كشفت الفنانة أمينة إنها تتواجد حالياً في منزلها وذلك بعدما خرجت من المستشفى عقب اجرائها عملية جراحية ناجحة. ولفتت امينة الى أنها اكتشفت إصابتها بورم ليفي متضخم التصق بمنطقة الحالب على حد وصفها ما دفعها لإجراء عملية جراحية على الفور لإزالته. وأكدت أمينة لـ “اليوم السابع” الى أنها تكتمت على الموضوع كي لا تقلق محبيها، الذين راحوا يتمنون لها السلامة على مواقع التواصل.







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كانت هذه تفاصيل خبر أمينة تخضع لعملية دقيقة وهذه تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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