فن ومشاهير

نصيحة ميريام فارس في الأوقات العصيبة التي نعيشها

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Patricia 0 تبليغ

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Jun 01, 2020

في ظل التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي بسبب فيروس ، أكدت الفنانة ميريام فارس أن المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضاً تساهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه.

وطالبت ميريام الجمهور بالمواظبة على التمارين على قدر المستطاع كي يحافظوا على التوازن في حياتهم.

نذكر أن ميريام كانت قد شاركت جمهورها عبر حسابها على انستغرام بفيديو ظهرت فيه وهي تعلم الفتيات كيفية قص الشعر تدرجات داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى صالون التجميل.

وأطلت “فارس” من منزلها وهي تتحدث لمتابعيها عن طريقة قص الشعر، حيث أنها معتادة منذ سنوات على قص شعرها بنفسها وليس هذه الأيام فقط.

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