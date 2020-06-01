نصيحة ميريام فارس في الأوقات العصيبة التي نعيشها

في ظل التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا، أكدت الفنانة ميريام فارس أن المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضاً تساهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه.

وطالبت ميريام الجمهور بالمواظبة على التمارين الرياضية على قدر المستطاع كي يحافظوا على التوازن في حياتهم.

نذكر أن ميريام كانت قد شاركت جمهورها عبر حسابها على انستغرام بفيديو ظهرت فيه وهي تعلم الفتيات كيفية قص الشعر تدرجات داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى صالون التجميل.

وأطلت “فارس” من منزلها وهي تتحدث لمتابعيها عن طريقة قص الشعر، حيث أنها معتادة منذ سنوات على قص شعرها بنفسها وليس هذه الأيام فقط.