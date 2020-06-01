شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته "شهد" فى جو أسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد بخطوبة ابنته شهد على عمرو وليد في حفل اقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين داخل المنزل، تنفيذًا للتباعد الاجتماعي للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، ونشر الشاعر بهاء الدين محمد صور أثناء الخطوبة على حسابه الشخصى بموقع اتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "بنتى شهد حبيبتى وعمرو حبيبها وبداية حكاية حب مبروك".





وكان الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، أعلن عن تعاونه مع المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبًا بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود، توزيع وليد شراقى، معربا عن سعادته بالعمل مع الرويشد ووصفه بأنه صاحب تاريخ من الفن العربى.





وقال بهاء الدين محمد، عبر حسابه على انستجرام: "نعمة اليقين.. بصوت بأحبه والفن بيحبه وباحترمه والفن وأحباب الفن بيحترموه، صاحب تاريخ من الفن العربى".







وتعاون الشاعر بهاء الدين محمد مؤخرا مع الديفا سميرة سعيد اليوم من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "واقع مجنون" وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة.

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