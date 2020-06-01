شكرا لقرائتكم خبر عن لا يمكن أن نتراجع.. Adele تنضم لاحتجاجات أمريكا ضد العنصرية بصورة لـ جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية أديل – Adele لقائمة النجوم والمشاهير الداعمين للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، بسبب مقتل الشاب صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس. ونشرت النجمة العالمية صورة للشاب الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتندد بحالات العنف التي تمارسها الشرطة الأمريكية اتجاه أصحاب البشرة السمراء.

وكتبت أديل: "أرسل مقتل جورج فلويد رسالة للعالم، بأن هناك عددا لا يحصى من المتضررين من تلك الأفعال العنيفة، وتستمر الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء العالم من أجل طلب واحد فقط، من المهم ألا نتعرض للإحباط والتلاعب في الوقت الحالي، فهذه هي العنصرية المنهجية من عنف الشرطة، ولا يتعلق هذا الأمر بأمريكا فقط، ولكن بل بالعنصرية في كل مكان".

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت ليلة جديدة من العنف والصدامات بين الشرطة والمحتجين فى عشرات المدن، ليل السبت - الأحد، واشتعلت التوترات من نيويورك إلى فيلادليفيا وثاوث كارولينا، حيث شارك عشرات الآلاف فى الاحتجاجات على مصرع جورج فلويد، أسمر البشرة على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

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