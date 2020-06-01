شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دينا حويدق مذيعة قناة Cbc بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المذيعة دينا حويدق، المشاركة فى تقديم برنامج its show time المذاع على قناة cbc اصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "شباب، لقد اجريت اختبار فيروس كورونا وأكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا انفسكم إذا كنتم تعاملتوا معى خلال الأسبوع الماضى".





وكان الإعلامي كريم رمزي، مقدم برامج بقناة "أون تايم سبورت"، أعلن مساء اليوم أيضا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب ذلك خلال منشور على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، كورونا ايجاب.. الحمد لله, دعواتكم".

وأصيب منذ أمس عدد من المذيعين والمذيعات بفيروس كورونا، كانت أبرزهم الإعلامية ريهاما لسهلى، والإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز، التي أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا:" الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا.