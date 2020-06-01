شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى من الجيم: لا تقل لا أستطيع بل قل سأحاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب اللبناني عاصى الحلانى على مشاركة جمهورها بصورة خلال أداء التمارين الرياضية في الجيم، وسط تشجيع جمهوره فى ظل العزل المنزلى، الذى فرضه علينا فيروس كورونا منذ الأسابيع الماضية. ونشر المطرب اللبناني صورة فى الجيم، أثناء أدائه التمارين الرياضية، وعلق قائلاً: "لا تقل لا أستطيع بل قل سأحاول بالرياضة واللياقة البدنية أكيد نحن أفضل".



عاصى الحلانى

‏من جانب آخر، كان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى أكد فى منشور آخر نشره من قبل أن الأبوة واجب ومسئولية كبيرة، ومن لا يستطيع أن يقوم بدورها على أكمل وجه لا يحق له أن يتزوج وينجب أبناء.

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ونشر الحلانى صورة مع ابنته "دانا" عبر حسابه على إنستجرام، وهو يقوم بمساعدتها فى ارتداء حذائها، صحبها بتعليق: "من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة، لا يحق له أن يتزوج وينجب أبناء".

يشار أن المطرب عاصى الحلانى طرح من قبل دعاء "يا سامعًا"، من كلمات الشاعر اللبنانى نزار فرنسيس، كما يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.