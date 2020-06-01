شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوما فى العزل الصحى تفصل جيمس كاميرون عن استكمال تصوير Avatar 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير العالمية عن وصول المخرج العالمي جيمس كاميرون إلى نيوزيلندا اليوم، لاستكمال تصوير الجزء الجديد من فيلم الاثارة والخيال Avatar المقرر عرضه 2021 في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يخضع كاميرون وجون لانداو من اليوم ولمدة 14 يوماً في العزل الصحي لنيوزيلندا، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي نصت عليها الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.



جيمس كاميرون

وكان المخرج جيمس كاميرون أكد تفاؤله الشديد بطرح فيلم Avatar في موعده رغم تأجيل التصوير قبل شهرين من الآن بسبب فيروس كورونا، إلا أن المخرج الشهير أعرب عن ثقته بأن الفيلم سيتم طرحه بموعده وتحديداً في 17 ديسمبر 2021.

ونشر موقع الديلي ميل الإنجليزي تقريرا أكد خلاله جيمس كاميرون ثقته الشديدة في انتهاء الأزمة بسرعة، مؤكداً أنها حتى وإن لم تنته في الوقت الحالي فإن ذلك لن يؤثر على موعد طرح الفيلم حتى لو امتد توقف التصوير لأشهر أخرى قادمة بقوله: "كانت الأمور تسير على ما يرام في نيوزلندا مقر التصوير، إلا أنهم أخبرونا في شهر مارس وجوب التوقف بسبب انتشار الفيروس، وهو ما استجبنا له بالتأكيد، ولكن رغم ذلك إلا أننا انتهينا من مراحل صعبة في التصوير، وبالتالي سيتم طرح الفيلم في موعده المقرر له".