شكرا لقرائتكم خبر عن The Salisbury Poisonings مسلسل قصير عن حادثة تسمم نوفيشوك للعرض 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شبكة BBC One موعد العرض الأول للمسلسل القصير The Salisbury Poisonings، المكون من ثلاث حلقات، على أن يعرض في الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجارى، في الساعة التاسعة بـ توقيت الولايات المتحدة المريكية، على أن يدور المسلسل الجديد حول دراما أزمة التسمم التى حدثت نوفيشوك بـ سالزبوري في 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

المسلسل من بطولة مارك آدي، العنبر آجا،MyAnna Buring، برن كولاكو، آن ماري داف، ستيفاني جيل، جوني هاريس، وليام هيوستن، كولين مرتج، دنكان بو، انابيل سكولي، راف سبال.

يروى المسلسل القصير الواقعي قصة كيفية تفاعل الناس العاديين والخدمات العامة مع أزمة نوفيشوك حيث أصبحت مدينتهم محور حالة طوارئ وطنية غير مسبوقة عندما تم تسميم سيرجي ويوليا سكريبال من قبل عملاء روس، بالإضافة إلى ذلك كان ضابط الشرطة المحقق الرقيب نيك بيلي (سبال) ملوثًا في منزل سكريبال وتطلب العلاج في المستشفى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

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كما حصل مسلسل نتيفليكس الكوميدى الجديد Space Force لتقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، الذى وصل إلى 38 % من قبل 71 ناقد، و 74% من قبل 478 مشاهد، وذلك بعد طرح العمل بـ أيام على شبكة نيتفلكس، حيث وصل إلى الشبكة يوم 29 مايو الجارى، وتكون من 10 حلقات، تصل مدتها إلى النصف ساعة، كما حصل على تقييم 6.9 على موقع imdb، العمل الجديد من بطولة الممثل العالمى ستيف كاريل إل جانب مجموعة متميزة من الممثلين.

ويدور المسلسل حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.