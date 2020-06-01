شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج منير بعد لقائه وزيرة الثقافة: مستعد للتعاون في إعلاء قيمة الفن وخدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الكبير محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة التى تهدف إلى استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف، وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع. وقال الكينج في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه كان سعيدًا بهذه الزيارة خاصة أنه تربطه علاقة صداقة طيبة بالوزيرة منذ زمن طويل وأكد أن اللقاء جاء لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة التى تهدف إلى استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف.

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الانسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز ابناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود، وأشادت باستجابة الفنان محمد منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة.

Advertisements

من جانبه أبدى الفنان محمد منير استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في أي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة فى خدمة الوطن.

وأكد منير أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.