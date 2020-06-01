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فيديو.. طفل فلسطينى يغنى باللهجة المصرية "فكك بقى"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الطفل الفلسطينى زين أبو دقة، فيديو كليب جديد باللهجة المصرية بعنوان "فكك ‏بقى"، الأغنية من كلمات ولحن رزق الجوجو، توزيع موسيقى وماستر على الجوجو، ‏ناى إسماعيل الحرازين، قانون فراس الشرافى، جيتار محمد زهد، إشراف عام سامر أبو ‏دقة، إخراج محمد لبد.‏

 

 

‏«زين أبودقة»، انتشرت صورته ضمن ضحايا الحادث الأليم الذى شهدته الأردن ‏الخميس 25 أكتوبر، عقب السيول الجارفة التى أودت بحياة 20 شخصًا بين ضحايا ‏ومفقودين ما أثار حالة الغضب لدى أهله بسبب انتشار صورة طفلهم ضمن الضحايا ‏فى حين إنه ليس منهم.‏

 

‏الطفل زين أبو دقة، هو طفل فلسطينى يعيش فى بلجيكا ولديه موهبة الغناء، وتداول ‏نجوم الوطن العربى صورة زين، ولكن سرعان ما خرج ليؤكد أن هذه الصورة له ولكنه ‏ليس من ضمن الضحايا.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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