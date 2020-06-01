شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفل فلسطينى يغنى باللهجة المصرية "فكك بقى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الطفل الفلسطينى زين أبو دقة، فيديو كليب جديد باللهجة المصرية بعنوان "فكك ‏بقى"، الأغنية من كلمات ولحن رزق الجوجو، توزيع موسيقى وماستر على الجوجو، ‏ناى إسماعيل الحرازين، قانون فراس الشرافى، جيتار محمد زهد، إشراف عام سامر أبو ‏دقة، إخراج محمد لبد.‏

‏«زين أبودقة»، انتشرت صورته ضمن ضحايا الحادث الأليم الذى شهدته الأردن ‏الخميس 25 أكتوبر، عقب السيول الجارفة التى أودت بحياة 20 شخصًا بين ضحايا ‏ومفقودين ما أثار حالة الغضب لدى أهله بسبب انتشار صورة طفلهم ضمن الضحايا ‏فى حين إنه ليس منهم.‏

‏الطفل زين أبو دقة، هو طفل فلسطينى يعيش فى بلجيكا ولديه موهبة الغناء، وتداول ‏نجوم الوطن العربى صورة زين، ولكن سرعان ما خرج ليؤكد أن هذه الصورة له ولكنه ‏ليس من ضمن الضحايا.‏

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