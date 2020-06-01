محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشفت المذيعة دينا حويدق، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،: "شباب، أجريت اختبار فيروس كورونا واكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتوا معى خلال الأسبوع الماضي". دينا حويدق تشارك تقدم برنامج its show time المذاع على قناة cbc، مع المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا. ويخضع عدد من مخالطي "دينا"، للكشف عقب إصابتها، وأبرزهم زملائها بالبرنامج وعلى رأسهم مها الصغير. وكشفت عدد من المذيعات عن إصابتهن بفيروس كورونا، كانت أبرزهن الإعلامية ريهام السهلى، والإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مذيعة CBC بكورونا.. وزوجة السقا من المخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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