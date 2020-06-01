صور- بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر : احتفل الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد، بحفل خطوبة ابنته شهد، عبر حسابه على إنستجرام. ونشر بهاء الدين، صورا لنجلته من حفل الخطوبة عبر حسابه الشخصي، وعلق : "شهد حبيبتي وعمرو حبيبي.. مبروك وبداية حكاية جميلة". وحرص على تهنئته عدد من الفنانين، وكتب هيثم شاكر : "مليون مبروك.. تفرح بيها وبأولادها"، وكتب تامر حسين : "ألف مبروك يا حبيبي.. ربنا يبارك فيهم ويبارك لهم"، وكتب رامي جمال : "مليون مبروك يا بوب"، وكتب وليد سعد:" مليون مبروك.. يا رب تفرح بأولادها إن شاء الله".

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