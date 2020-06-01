محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلنت الفنانة إليسا، عن عودتها للغناء بصحبة فرقتها الموسيقية، مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.
ونشرت إليسا، فيديو لها عقب عودتها للغناء مع فرقتها الموسيقية داخل الاستديو، عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "عودة للغناء.. الموسيقى حياتي".
يذكر أن، إليسا، انتهت من ألبومها الغنائي الجديد، والتي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إليسا تعود للغناء مع فرقتها داخل الاستديو وتعلق: "الموسيقى حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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