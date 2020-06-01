يستند إلى عكاز.. إيساف ينشر صورة تجمعه بحلمي بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالموسيقار الكبير حلمي بكر، وظهر فيها الأخير يستند إلى "عكاز".
وعلق: "الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر، ربنا يحفظك ويخليك لينا".
وكان إيساف قد تعرض لانتقادات واسعة، نظرا لإحيائه حفلا غنائيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، ولم يتبع إجراءات الوقاية التي تتمثل في التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، أكد أنه كان في زفاف صديقه، كما اعتذر لجمهوره.
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