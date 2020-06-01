هنيدي وأمينة وحمدي الوزير.. فنانون تعرضوا لأزمات صحية مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض عدد من الفنانين مؤخرًا لأزمات صحية، استدعت تدخلًا جراحيًا، وكشف عدد من النجوم عن تفاصيل إصاباتهم.

المطربة الشعبية أمينة، خضعت لعملية إزالة ورم ليفي، منذ أيام قليلة، وكشف مدير أعمالها تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات لمصراوي، قائلًا إنها شعرت ببعض الآلام وتم اصطحابها إلى المستشفى، وبعد إجراء بعض الفحوصات والتحاليل أكُتشف وجود ورم ليفي، وخضعت لعملية جراحية لإزالته، وخرجت من المستشفى منذ يومين، وتتلقى حاليًا العلاج بالمنزل.

وفي السطور التالية يستعرض "الخليج 365" أبرز الفنانين الذين تعرضوا لأزمات صحية مفاجئة مؤخرًا:

محمد هنيدي

كشف الفنان محمد هنيدي، أمس الأحد، عن تركيبه دعامات بالقلب، وطالبه الأطباء بعدم الحركة، وهو الأمر الذي منعه من حضور جنازة الفنان القدير حسن حسني.

حمدي الوزير

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تعرض الفنان الكبير حمدي الوزير لذبحة صدرية مؤخرًا، ونقل على إثرها غرفة العناية المركزة، لعمل قسطرة ودعامة، وكشفت ابنته مي حمدي الوزير أن والدها خرج من المستشفى.

رامز أمير

الفنان الشاب رامز أمير، كشف أيضًا عن إجرائه ثاني عملية جراحية في إحدى ساقيه عقب إصابته خلال ممارسة رياضة الـ parkour وقال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه خضع لعملتين جراحيتين في إحدى ساقيه وينتظر امتثاله للشفاء حتى يستطع المشي على قدميه.

رانيا محمود ياسين

في مارس الماضي، كشفت الفنانة القديرة شهيرة، تفاصيل الحالة الصحية لابنتها رانيا محمود ياسين، عقب انتشار صور لها بغرفة العمليات، وقالت "شهيرة"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حالة ابنتها الصحية مستقرة، وغادرت المستشفى، ورفضت الإفصاح عن طبيعة العملية الجراحية، لكنها أكدت أن ابنتها بخير، وطالبت جمهورها بدعوات الشفاء.

خالد النبوي

في مطلع العام الجاري، تعرض الفنان خالد النبوي لأزمة صحية مفاجأة؛ إذ أصيب بأزمة قلبية اضطر على أثرها إجراء عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.