دنيا سمير غانم تكشف عن هدية تلقتها من أحد معجبيها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن هدية تلقتها مؤخرا من أحد معجبيها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت دنيا، الهدية عبر حسابها، وهى عبارة عن صورة مجمعة لها، وعلقت عليها: "معجبيني.. حبايبي.. بيدلعوني".
دنيا سمير غانم، شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأغنية"شكرا متكفيش" وتحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لإحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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