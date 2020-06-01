تراند اليوم : غضب عارم بعد سخرية فنانة مصرية شهيرة من الكويت وتخرج عن صمتها لترد



خرجت الفنانة المصرية، روجينا، عن صمتها بعد حالة الغضب التي انتشرت بين النشطاء في الكويت، الذين تداولوا صورًا وتصريحات لها تسخر من الكويتيين وتهاجم الكويت على خلفية هجوم الناشطة الكويتية ريم الشمري على المصريين، بعد استغلال مشاهدها التي جسدتها في مسلسل "البرنس"، في مهاجمة الكويت، معلنة تبرؤها من هذا الهجوم.

وكتبت "روجينا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر: "أنا لست مسئولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد ‏شعب الكويت".

وتابعت: "أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".

وكانت روجينا صرحت لبرنامج "كل يوم" على فضائية "إكسترا نيوز" أنها أصيبت بالذهول وكان رد فعلها غريب، عندما أخبرها مخرج مسلسل "البرنس" محمد سامي أنها ستجسد شخصية تاجرة مخدرات في أحداثه.

وقالت إن محمد سامي لعب معها لعبة التحدي وأنه كان على ثقة كبيرة في موهبتها.

ومازحت "روجينا" الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "الناس بتحب فدوى قولي لي فدوى".

مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان والفنان أحمد زاهر وروجينل، وكوكبة من النجوم، وقد حصل على اهتمام كبير ومتابعة في معظم الدول العربية خلال شهر رمضان.

كنت لسه كاتبه تغريده بشكرك لان أنكرتي وصدقت ان ماكتبتي بس شفت ان حاطتهابستوري انستجرامك عرفت كنتي حاطتهاوبعد كده انكرتي للاسف لشعب لكويتي كان بيحبك بس بكلامك خسرتي حبهم ياما تعرضنالهجوم من مصرين بس ماعممناعلى كل لمصريين لان ده تصرف فردي وانتي عممتي شعب كامل علشان تصرف فرد غلط pic.twitter.com/AlmSplJ22i — فجر .. (@Fajor___) May 31, 2020

— Rogena Amin (@Rogena)— فجر .. (@Fajor___)