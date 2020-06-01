ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. مايكل جاكسون لا يزال حياً؟

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إلا أن تحليلات عدة اكّدت أنهم يقصدون بـ “مايكل جاكسون” محامي من نيويورك كان على مشاكل مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب واختفى في ظروف غامضة، وليس النجم العالمي مايكل جاكسون.

الجدير ذكره انه تم بيع أخيراً القفاز الأبيض الشهير المرصّع بأحجار الكريستال لمغني البوب الأميركي مايكل جاكسون، في مزاد علني في ولاية تكساس بمبلغ يعادل 171 ألف دولار.

وتلقى المشتري المجهول، رسالة تؤكد أنه تم التبرع بالقفاز لليونيسيف في عام 1998 إلى جانب ظرف من شركة إنتاج “أم جي جي” التي أسسها جاكسون.