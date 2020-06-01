فن ومشاهير

جورج وياه يصدر أغنية توعوية عن فيروس كورونا المستجد

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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ويأمل وياه في أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الأفريقية والتي تضم 4.5 ملايين نسمة، للحد من تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وليست المرة الأولى التي يستغل وياه مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية، ففي عام 2014، وخلال تفشي وباء إيبولا، أصدر أغنية توعوية حين كان لا يزال في منصب سيناتور.

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وجاء في بيان صادر عن مكتب وياه “أغنية (فلنتحد سوياً لمواجهة )، ستكون جزءاً من المرحلة الثانية لحملة (لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة اليونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا حول مخاطر الوباء”.

وتابع البيان: “يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم إلى اللغتين العربية والفرنسية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها بي بي سي وفرانس 24، كما طُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء أفريقيا”.

وأشار مكتب الرئيس إلى أن وياه كتب الأغنية بنفسه، وتتضمن كلماتها نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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