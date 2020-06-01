قصي خولي بشعر طويل ومكياج صادم...فما قصة هذا اللوك

قام الممثل قصي خولي بنشر فيديو جديد عبر حسابه على "انستقرام" ظهر فيه بشعر طويل ومكياج غريب وعلق عليه قائلا: " تجربة جريئة وجديدة ومختلفة حبيت كون مساهم فيها مع مجموعة من الشباب المتحمس لصنع شيء جديد ومختلف، اتمنى تكون جديرة بالنجاح والمشاهدة قريبا بعطيكم كل التفاصيل. وذكرت معلومات لـ"سيدتي" أن المسلسل مؤلف من عدة حلقات سيشارك فيها عدد من النجوم، حيث ستخصص كل حلقة لنجم أو نجمة، وتطال حلقاته مواضيع تتعلق بالوضع الراهن الذي يمرّ به العالم من وضع متأزم نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك ستتم مناقشة أمور لها علاقة ببطالة الشباب. Advertisements يذكر أن قصي أشارف على انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل 2020 الى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والذي كان سيعرض في رمضان، وتأجل عرضه بسبب فيروس "كورونا" وعدم اكتمال تصويره جميع مشاهده.

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