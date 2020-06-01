علقت الفنانة السورية أصالة نصري على إصابة الفنانة نهال نبيل بفيروس كورونا، حيث نشرت لها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «انستجرام» مطالبة جمهورها بالدعاء لها. وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع الصور: «صباح حلو طيب كوجه صديقتي القريبة الغالية نهال، ادعوا لها معي كي تمر من محنتها، لأن الحياة تحتاجها بشدة لأنها نقية وفية طموحة محبة». اقرئي ايضا : دينا الشربيني: عزلت نفسي عن عمرو دياب وهذه نتيجة تحاليلي Advertisements وتابعت «هي أختي وغاليتي وشريكة نجاح وحنونة في كل ثانية أرجو ربي أن يعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم وأنتوا بتمام الصحة والعافية يارب العالمين». وكانت الفنانة نهال نبيل أعلنت إصابتها بفيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر اصالة بعد إصابة نهال نبيل بكورونا: الحياة تحتاجها بشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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