منزل روان بن حسين الفخم في الإمارات يبهر الجمهور (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعرضت مدونة الموضة الكويتية روان بن حسين في مقطع فيديو قصير تفاصيل منزلها الفخم في الإمارات الذي تعيش فيه مع زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقيرف وابنتها الرضيعة لونا.

وبدا واضحًا أن منزل الفنانة الذي وثقته عبر فيديو نشرته عبر سناب شات يطغى عليه اللون الأبيض من الداخل على الديكورات والأبواب والجدران، وأقمشة الأثاث وألوان النجف ووحدات الإضاءة.

كما اعتمدت اللون الذهبي اللافت في الخداديات وقطع الأثاث، بلمسة عصرية وتنظيم لافت بين أثاث المنزل، وأضافت الحيوية على جدران المنزل من خلال تزيينها بلوحات ضخمة منسقة بشكل عصري أيضًا وهو ما ظهر بوضوح في الصور التي نشرتها أيضًا عبر حسابها على إنستغرام.

وعلق المتابعون أن منزلها فاخر جداً حيث بدا وكأنه مؤلف من أكثر من طابق، وحقق مقطع الفيديو خلال ساعات قليلة آلاف المشاهدات التي تفاعلت معه معبرين عن انبهارهم ودهشتهم من جمال منزلها.

وأكد بعض المعلقين أن روان بن حسين تمتلك ثروة من خلال الإعلانات وخط الموضة الذي تعمل عليه، لاسيما وأن لها علامة تجارية خاصة بها باسم "House of Rawan" لمنتجات ومستحضرات التجميل، كما أنها عارضة أزياء تظهر في أهم المجلات في الوطن العربي مثل "فوغ العربية"، والوجه الإعلاني لأهم شركات مستحضرات التجميل مثل "لانكوم"، "مايبيلين"، "ماك" وغيرها، وكذلك الأزياء العالمية، وحصلت على جائزة "غولد شاين" لكونها "أكثر مشاهير السوشال ميديا تأثيرا لعام 2017".

Advertisements

وأوضح متابعون أن أغلب الفاشينيستات يمتلكن بيوتًا فخمة سواء في الإمارات أو الكويت أو السعودية، نظرًا لأن مجالهن حظي باهتمام كبير بين الشركات خلال السنوات القليلة الماضية.

في سياق آخر أكدت مدونة الموضة روان بن حسين، أنها مع إجراء عمليات التجميل بشرط أن يكون الهدف منها تحسين المظهر.

وحذرت بن حسين الراغبات في إجراء عمليات التجميل عقب الولادة وهي الرائجة بين النساء والأكثر شيوعا لإصلاح الوضع، مؤكدة أن كل ما تغير بالجسم في مرحلة الحمل سيعود إلى نصابه تدريجيا بدون عمليات، إذ قالت في منشور عبر سناب شات: "أنا أكثر إنسانة تشجع التجميل إذا كان يحسن من مظهر الواحد، بس عمليات التجميل حق وحده توها والده هو شغل التجار".

وتابعت: "ولا ما في دكتور عنده ضمير يسويلج شي وانتي هرموناتج ليلحين ملخبطة وجسمج تعبان من الحمل والولادة وضلوعج وأعضائج شوي شوي قاعدة ترجع نفس قبل".