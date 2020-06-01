غزل متبادل بين أصالة وفضل شاكر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر الفنان اللبناني فضل شاكر عن شكره لزميلته الفنانة أصالة نصري، بعد أن أبدت الأخيرة إعجابها الشديد بأغنيته الجديدة "وحشتوني".

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع "تويتر": "الله ما أجمل هالأغنية وما أصدقها، ولو بدّي أحكي على الكلام مُرتّب المشاعر حميم، والّلحن العبقري سهمّ، بيرسم بيحلم، والتّوزيع لخالد عزّ ترجمة شعور بيرقص، أمّا فضل.. غُناه حلو وحلو كتير.. وطيبة قلّب بصوته رهيبة.. أغنية أثّرت فيني ودبت فيها. ألّف مبروك".

وكان رد فضل شكر عليها: "أصولة شكراً كتير على كلامك الحلو يا حبيبة قلبي"، لتغازله أصالة مجدداً وكتبت: "مافي كلام يوازي شعورك".

الفنانة أصالة من أوائل الداعمين لفضل شاكر بعد عودته مجدداً للغناء، وتحرص دوماً على تهنئته بكل أغنية جديدة.

ففي العام الماضي، هنأت النجمة السورية زميلها فضل شاكر وكتبت على صفحتها عبر "تويتر": "دفع ثمن اندفاعه واستغلّوه بعزّ غضبه، ومن منّا لا يُخطئ ساعة الغضب.. هذا هو فضل شاكر الذي نُحبّه ونصدّقه ولا أحد غيره".

"وحشتوني" أغنية خليجية من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع خالد عز، جاء إطلاقها بعد أقل من يومين من طرحه أغنيته "غيب" كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

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ويحضر الفنان اللبناني فضل شاكر لأغنيات جديدة، سيصدرها خلال العام الحالي، وصرح بأنها تتميز باﻟﺘﻨﻮع، والابتكار، والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية. وتحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، على حد تعبيره.

ومن الملاحظ أن فضل شاكر يرغب بالعودة إلى الساحة الفنية، ليسترجع شعبيته الواسعة التي تركها عام 2012.

وأحدث اعتزال شاكر حينها ضجة كبيرة، حيث شارك في أعمال غير الفن واتُّهم بأحداث عبرا (صيدا) الإرهابية التي راح ضحيتها قتلى من الجيش اللبناني.

وكان الفنان فضل شاكر، ينشر فيديوهات له وهو يُعرف عن نفسه "أخوكم في الله فضل شاكر"، ويتمنى الشهادة ويطالب محبيه بالدعاء له، في كل مرة كان يخرج في فيديو قصير وكان يتوعد.

ويعتبر كلمة السر في تحول فضل شاكر هو الشيخ أحمد الأسير، الذي يعتبره فضل شاكر، بمثابة أب روحي له، وبعد أن ألقي القبض على الشيخ، قرر الفنان اللبناني العودة إلى ملعبه الأول بالساحة الفنية بدلاً من ساحة المعركة.

وحاول فضل شاكر طرح أغنيات عديدة في الآونة الأخيرة، وحصدت مشاهدات جيدة، لكن ما زالت عودته تصطدم بالرفض من البعض.

يشار إلى أنه في 28 سبتمبر الماضي قضت المحكمة العسكرية اللبنانية على الفنان فضل شاكر بالسجن مدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، في قضية الشيخ أحمد الأسير التي حُكم فيها على الأسير بالإعدام.