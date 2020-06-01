وفاة عبد العزيز المسعود والد الناشطة السعودية الهنوف.. هكذا نعته الأخيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه الجمهور تعازيهم لنجمتي السوشال ميديا السعوديتين الهنوف عبد العزيز وشقيقتها نجلاء وذلك بعد وفاة والدهما، مترحمين عليه وأن يلهمهما الصبر على فراقه.

وقامت الهنوف بنت العز بنعي خبر وفاة والدها من خلال منشور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، وأرفقته بالدعاء له بالرحمة وقد كتبت:"اللهم أبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس دعواتكم".

وعادت الهنوف في تعليق آخر نشرته قالت إن والدها كاتب هذا الدعاء ودائمًا يردده ونصح أبنائه به "#عبدالعزيز_المسعود كاتب هذا الدعاء ودايم يردده وينصحنا فيه يا حبيبي ابوي".

وعلى حسابها عبر إنستغرام، فقد تلقت الهنوف بنت عبدالعزيز، العديد من منشورات التعازي، إذ كتبت فيروز: "ياعمري هي توزع جوائز وعيديات وفجأه يتوفى ابوهم الله اجبرهم في مصابهم الله يرحمه ويجعل مثواه جنات النعيم".

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وكتبت إحدى المتابعات:" كم هو مؤلم خبر الفقد كيف اذا كان الاب، عبدالعزيز المسعود ابو الهنوف ونجلاء ووجدان عبدالعزيز توفى اليوم الله يرحمه ويغفر له ويبدله داراً خير من داره وجميع موتى المسلمين".

وعلق آخر:" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، يارب ادخل عبدك عبدالعزيز جنة الفردوس الاعلى ، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم احسن خاتمتنا جميعا يارب العالمين، رحم الله الآباء الذين رحلوا وأطال بعمر الباقين".

وذكر سعوديون أن والد الهنوف ونجلاء عبدالعزيز كان مريضا خلال الفترة الماضية وهو مقعد ولا يقدر على الحركة، وعلى الرغم من ذلك فقد اكتسبت ابنته “الهنوف” شعبية واسعة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال العيديات التي كانت توزعها خلال الأعياد آخرها كان في عيد الفطر المبارك الذي كان الأسبوع المنصرم ونشرت صورا من احتفالها بالعيد وكان والدها حاضرا للاحتفالات في إحدى الصور.

وخصت الهنوف والدها بمنشور كتبت من خلاله: "عاد عيدك ي بعد كل الوجيه ..❤️ ابوي عسى ربي يطول بعمرك ويخليك لنا.".