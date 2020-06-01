أروى تستعرض وجهها وأردافها بعد زيادة وزنها وتستنجد: أعطوني وصفة للريجيم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استنجت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى بالجمهور لمساعدتها في تقديم وصفة معينة من الريجيم حتى تخضع له في الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن أعلنت أنه قد زاد وزنها بسبب الحجر المنزلي المفروض للوقاية من فيروس كورونا.

وظهرت أروى في مقطع فيديو قائلة إن وزنها قد زاد وتحتاج إلى طريقة لـ"الدايت"، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها سعيدة وليست حزينة للأمر، وقامت باستعراض انتفاخ وجنتيها للجمهور وبروز قوامها عند منطقة البطن والأرداف.

وأوضحت الفنانة أنها تريد استعادة شكلها الطبيعي الذي عرفه الجمهور بها، خاصة وأنها كانت قد شاركت مؤخرًا في تقديم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وحظي حضورها بردود فعل واسعة مع إطلالاتها المتنوعة التي كانت ظهرت بها.

وكانت أروى قد عادت إلى منزلها في لبنان في بداية شهر مايو، وذلك بعد مرور شهور عليها وهي تصور برنامج "رامز مجنون رسمي"، وسط التزام تام منها بالحجر المنزلي في دبي بالإمارات نظرا لتوقف السفر بين الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعمت فرحة غارمة عقب دخولها منزلها، حيث استقبلها أبناؤها بالأحضان وسط دموع الفرح برؤيتها بعد غياب طويل، كما استقبلها زوجها بفرحة شديدة، حيث عبّرت له عن امتنانها الشديد على تحمله لفترة غيابها ومراعاته البيت طيلة فترة سفرها.

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وشاركت أروى مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" رصدت خلاله رحلة عودتها من دبي إلى لبنان، وعلقت: "ناس كتيرة عارفة إني فضلت في دبي بعد تصويري لبرنامج رامز مجنون رسمي، ومقدرتش أرجع لزوجي وبنتي بسبب إغلاق المطارات".

وأضافت: "النهاردة، أنا رجعت الحمد لله، وحسيت إني اتعلمت كتير في الأزمة دي، شكرا لكل اللي ساعدوني، وعلى رأسهم، زوجي عمري وحبيبي، وشكرا لمتابعيني اللي لولا دعواتهم، كنت لسه بعيدة عن بيتي، أحبكم موت".

وانهالت التعليقات عليها متعاطفة معها لتهنئها بعودتها لأسرتها : "الحمد لله على سلامتك والله لا يحرمكم من بعض يا رب"، و"الله لا يبعدك عن بنتك ولا زوجك وغيمة ومرت بإذن الله"..

ولفتت طريقة سلام أروى على المساعدة لهم في المنزل نظر المتابعين حيث علق أحدهم: "الحمد لله على سلامتك أكتر حاجة لفتت نظري هو سلامك على البنت اللي بتساعدكم في البيت بجد احترمتك أوي.. ربنا يخليكم لبعض".