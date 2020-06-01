شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تعرض أفلام "ذقاق المدق" و"إمبراطورية م" و"عسل أسود" على منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض منصة watch it، مجموعة من الأفلام المحببة للجمهور، حيث يتواجد بالمنصة عدة أفلام مابين الزمن الجميل والافلام الحديثة، وذلك بهدف متعة الجماهير على المنصة، حيث تعرض المنصة فيلم ذقاق المدق بطولة الراحلة شادية ويوسف شعبان، صلاح قابيل، يوسف شعبان، وأخرون، وانتج عام 1963، وهو قصة مقتبسة من رواية الأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، وإخراج حسن الإمام.

كما تعرض المنصة أيضاً فيلم "إمبراطورية م" بطولة الفنانة القديرة فاتن حمامة، أحمد مظهر، هشام سليم ، ومجموعة من الفنانين، وتم انتاجه عام 1972، قصة وحوار إحسان عبد القدوس ، إخراج حسين كمال، كما تعرض المنصة فيلم "عسل أسود" للنجم أحمد حلمى، وإدوارد، ولطفى لبيب، ومجموعة من الفنانين، إخراج خالد مرعى، وتأليف خالد دياب، وانتج عام 2010.

كما تتيح منصة watch it، مجموعة من الافلام وهى، الستات ميعرفوش يكدبوا، وفيلم النمر والأنثى، الكرنك، والهروب، النظارة السوداء، الشيطانة التى احبتنى، العسكرى شبراوى، العذراء والشعر الأبيض، وغيرها من الأفلام.