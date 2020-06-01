شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا ملتزمة بالكمامة فى أحدث ظهور لها مع صديقها بشوارع هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين اليوم، النجمة العالمية ليدي جاجا بصحبه صديقها مايكل بولانسكي، في شوارع مدينة هوليوود الأمريكية، وهو الظهور الأول لهما منذ فترة كبيرة بعد خضوعهما للعزل الصحي المنزلي تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، وظهرت النجمة العالمية في الصور التي التقطت لها وهي تلتزم بتعليمات الوقاية وترتدي كمامة طبية مع صديقها اثناء تجولهما في شوارع مدينة هوليوود لشراء بعض طلبات المنزل، وارتدت فيها حمالة صدر رياضية وجوارب مخططة وبعض الأحذية الرياضية وتحمل حقيبة ظهر شانيل، بينما ارتدي صديقها قميص رمادي اللوم وحذاء رياضي برتقالي اللون.

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وفي تصريحات للنجمة العالمية نقلتها صحيفة ذا صن الإنجليزية، وصفت جاجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "عنصري وأحمق"، بعد وفاة الشاب الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد، وكتبت عبر حسابها "لقد عرفنا منذ فترة طويلة ان الرئيس ترامب قد فشل".





وأضافت "انه يشغل أهم وأقوى منصب في العالم ولكنه لا يقدر سوي الجهل والتحيز بينما تستمر حياة الأشخاص أصحاب البشرة السمراء في المعاناة".

و طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا ألبومها الجديد والذي حاء بعنوان Chromatica وهو الألبوم الذي كان من المقرر إصداره في وقت مبكر ، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا وهو الألبوم الذي يضم 16 أغنية، ليدي جاجا اضطرت مؤخرا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم " Chromatica " ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الأحداث الفنية حول العالم ، وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبوم الغنائي الجديد " Chromatica " في شهر أبريل الماضي إلا أن انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد .