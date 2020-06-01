شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شراره تطرح برومو تشويقى لأغنيتها الجديدة "شروط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الأردنية نداء شرارة، منذ قليل، برومو تشويقى لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شروط"، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر أن تطرحها خلال هذه الأيام المقبلة.

وكانت المطربة نداء شرارة، طرحت مؤخرًا، وتحديدًا في شهر رمضان المنقضى ، دعاء دينى يحمل اسم "إنى ظلمت نفسى، وتقول كلمات الدعاء، "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوى.

جدير بالذكر أن نداء شرارة، مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.