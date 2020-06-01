شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "إنريكى أرسى" يصف أمل العوضى بأفضل ممثلة.. والجمهور: دفعتى كم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنفس "التى شيرت" ونفس الكاب، ظهر نجم المسلسل الإسبانى La Casa De
Papel، إنريكى أرسى فى فيديو جديد، يهنئ ممثلة كويتية تدعى أمل العوضى، بمناسبة عيد ميلادها، ووصفها بأفضل ممثلة فى الشرق الأوسط، والأكثر إثارة، كما دعاها إلى المشاركة فى المواسم المقبلة من "La Casa De Papel". .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو، معلقين: دفعتى كم ؟ ما دفع الفنانة الكويتية للرد على هذه الاتهامات قائلة: "لم أدفع أى مقابل مادى لهذه التهنئة، هذه هدية من إحدى صديقاتى، وأشكر أنريكى على رسالته اللطيفة".
وجاء هذا الفيديو، بعد المعايدة التي وجّهها أرسي، إلى أحد النجوم المصريين، ما تسبب في موجة انتقادات شديدة تجاهه، واتهامه بشراء هذه المعايدة، وتأكدت هذه الاتهامات بعدما حذف مقطع الفيديو الذى ظهر فيه العلامة المائية لإحدى تطبيقات المعايدة، ثم أعاد نشره بدونها".
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