شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..‏‎ ‎‏"إنريكى أرسى" يصف أمل العوضى بأفضل ممثلة.. والجمهور: دفعتى كم؟‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنفس "التى شيرت" ونفس الكاب، ظهر نجم المسلسل الإسبانى ‏La Casa De ‎

Papel، إنريكى أرسى فى فيديو جديد، يهنئ ممثلة كويتية تدعى أمل العوضى، ‏بمناسبة عيد ميلادها، ووصفها بأفضل ممثلة فى الشرق الأوسط، والأكثر إثارة، كما ‏دعاها إلى المشاركة فى المواسم المقبلة من‎ "La Casa De Papel". ‎‏.‏

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو، معلقين: دفعتى كم ؟ ما دفع الفنانة ‏الكويتية للرد على هذه الاتهامات قائلة: "لم أدفع أى مقابل مادى لهذه التهنئة، هذه ‏هدية من إحدى صديقاتى، وأشكر أنريكى على رسالته اللطيفة‎".‎

وجاء هذا الفيديو، بعد المعايدة التي وجّهها أرسي، إلى أحد النجوم المصريين، ما تسبب ‏في موجة انتقادات شديدة تجاهه، واتهامه بشراء هذه المعايدة، وتأكدت هذه الاتهامات ‏بعدما حذف مقطع الفيديو الذى ظهر فيه العلامة المائية لإحدى تطبيقات المعايدة، ثم أعاد نشره ‏بدونها".