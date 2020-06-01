شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجوم هوليوود يشاركون فى المسيرات الاحتجاجية بعد مقتل جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من النجوم العالمين فى الاحتجاجات القائمة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، وقد سجلت عدسات المصورين العديد من اللحظات التي رفع بها المشاهير اللافتات احتجاجا علي الحدث الذي هز العالم.



هالزي و المغني الشهير Yungblud

و من أبرز هؤلاء النجوم هي النجمة الشهيرة هالزي التي ظهرت بصحبة المغني الشهير Yungblud حيث كانا يسيرا معا بالمسيرات ، و قد انتشرت شائعة أن هالزي القي القبض عليها في هذه المسيرة إلا انها نفت تماما ما تردد .



إميلي راتاجكوسكي

كذلك النجمة و السوبر موديل الشهيرة إميلي راتاجكوسكي التي حرصت علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية ، كما لم يتردد النجم العالمي نيك كانون في المشاركة مع الكثير من النجوم و المشاهير .

كما ضمت القائمة أيضا كل من Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور و باريس جاكسون و كوندريك سامبسون و ماديسون بير و مغني الراب ليل ياشتي ، و غيرهم .



Machine Gun Kelly



اريانا جراند

Advertisements



باريس جاكسون



تايلور ذا كريتور



مغني الراب ليل ياشتي



نيك كانون 2



نيك كانون