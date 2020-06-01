شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة فى كل حالتها.. ليلي علوى تشارك بملخص عام 2020 بست شخصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلي علوي، متابعيها وجمهورها بصورة لها تلخص أحداث العام الحالى بالنسبة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل.

وضمت ليلى علوي في الصورة التي نشرتها ستة شخصيات مختلفة لها من أعمالها الدرامية والسينمائية التي شاركت فيهما طوال مشوارها الفني، وأوضحت علوي على كل شخصية لها تاريخ الشهر الذي مرت به، وكتبت "ملخص 2020 لحد دلوقتي".

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وكانت علوي، قد وجهت ارسالة شكر للطبيب محمود سامي الذى فقد بصره خلال علاج مصابى فيروس كورونا، حيث نشرت صورة له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"تحية تقدير وإجلال للطبيب محمود سامي، أنت مثال عظيم للتفاني في آداء العمل، وبحضرتك وأمثالك مصر هتقدر تعدي الأزمة دي، وزي ما وقفت مع مصر في أزمتها، مصر كلها واقفة معاك لحد ما تقوم بالسلامة ونتبارك برجوعك للفريق الطبي المصري".

وتابعت :"وبوجه كل الدعم والتحية لوزارة الصحة والأطباء والممرضين والجيش الأبيض وكل العاملين في القطاع الطبي في مصر اللي من بداية الأزمة بيبذلوا مجهود كبير جداً لحماية مصر وكل يوم في مواجهة مباشرة مع الوباء.. وإن شاء الله هنعدي الأزمة دي طول ما انتوا في ضهرنا.. ربنا يحفظكم ويحفظ أسركم و يحفظنا جميعاً".