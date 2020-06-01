"هرحلك أنت واللي معاك"..صلاح عبد الله يروي موقفا في الكويت عام ١٩٨٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

روى الفنان صلاح عبد الله، موقفا حدث معه في الكويت عام ١٩٨٧.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏‎حدثَ بالفعل في الكويت.. أول مرة زرت الشقيقة كانت(عام١٩٨٧م).. وفي ريسبشن الأوتيل اللي هتقيم فيه الفرقة المسرحية جاء حظي أمام كويتي(وِحش) قلتله رجلك في وشي حضرتك مايصحش قاللي عادي قلتله مش عادي عندنا وإنت عارف.. وهنا بدأ التراشق اللفظي وهب صارخاً أنا ممكن أرحلك إنت واللي معاك حالاً".

وأضاف :"‏وظل يرددها وكاد أن يحدث إشتباك عنيف مع أعضاء الفرقة حتى ظهر فجأة أكثر من٢٠ كويتي(حلوين).. أقسم بالله بهدلوه وأجبروه على الإعتذار ومنعوه من دخول الأوتيل طوال فترة إقامتنا ‎".

يذكر أن، صلاح عبد الله، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل" اتنين في الصندوق"، وشارك فى بطولته أوس أوس وحمدي الميرغني، وعدد من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

