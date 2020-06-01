حمدي الميرغني بصحبة شريف سلامة: "اتشرفت بمعرفته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين تجمعه بالفنان شريف سلامة، وهما يرتديان كمامة على متن إحدى الطائرات.

وعلق "الميرغني": :النجم المحترم والصديق الجدع اللي اتشرفت بمعرفته، واحشني كتير وواحشاني قعدتك".

يذكر أن حمدي الميرغني، شارك في موسم دراما رمضان 2020، بالمسلسل الكوميدي "2 في الصندوق"، الذي عرض على شاشة (إم بي سي مصر).

مسلسل "2 في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، نهى عابدين، أحمد عبدالله محمود، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.