محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين تجمعه بالفنان شريف سلامة، وهما يرتديان كمامة على متن إحدى الطائرات.
وعلق "الميرغني": :النجم المحترم والصديق الجدع اللي اتشرفت بمعرفته، واحشني كتير وواحشاني قعدتك".
يذكر أن حمدي الميرغني، شارك في موسم دراما رمضان 2020، بالمسلسل الكوميدي "2 في الصندوق"، الذي عرض على شاشة (إم بي سي مصر).
مسلسل "2 في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، نهى عابدين، أحمد عبدالله محمود، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدي الميرغني بصحبة شريف سلامة: "اتشرفت بمعرفته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.