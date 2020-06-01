فيديو.. لطيفة تطرح برومو أغنيتها الجديدة "للشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على الترويج لأغنيتها الجديدة"للشمس"، التي تستعد لطرحها على قناتها الرسمية على يوتيوب، خلال الأيام المقبلة.

ونشرت لطيفة، تيزر الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه".

استنوا أغنيتي الجديدة ‎" للشمس" كاملة قريباً على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

يذكر أن، لطيفة، طرحت مؤخرا أغنية "حب بيغير ملامح"، من كلمات وألحان إسلام صبري.