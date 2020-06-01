فيديو.. لطيفة تطرح برومو أغنيتها الجديدة "للشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرصت الفنانة لطيفة، على الترويج لأغنيتها الجديدة"للشمس"، التي تستعد لطرحها على قناتها الرسمية على يوتيوب، خلال الأيام المقبلة.
ونشرت لطيفة، تيزر الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه".
استنوا أغنيتي الجديدة " للشمس" كاملة قريباً على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
يذكر أن، لطيفة، طرحت مؤخرا أغنية "حب بيغير ملامح"، من كلمات وألحان إسلام صبري.
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