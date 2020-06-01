نجل "البزاوي": "أنا خدت تنمر على اسمي لحد ما بقى عندي مناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتقد "أكرم"، نجل الفنان محمود البزاوي، حملات التنمر التي يطلقها بعض الأشخاص على غيرهم، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يحتمل هذه الأفعال.

وعبر حسابه بـ"تويتر"، غرد أكرم قائلًا: "التريقة على الناس والتنمر منهم دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بندرسها كويس في الجامعات والمدارس وكلنا كنا بنعمل كده في بعض منغير ما نحس، ولما يتعمل فينا نتوجع".

وروى "أكرم"، قصته مع التنمر قائلًا: "أنا واحد خدت تنمر على إسمي لحد ما بقى عندي مناعة تقريبًا، فطلب بسيط بس ياريت نبتدي نحس ببعض خصوصًا في الظروف دي".

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أكرم البزاوي نجل الفنان محمود البزاوي وحفيد الصحفي والكاتب الكبير محمود السعدني شقيق الفنان صلاح السعدني.

ويشارك الفنان محمود البزاوي في رمضان المنقضي بمسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، إدوارد، دياب، أشرف زكي، هبة عبدالغني، ابتهال الصريطي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شارك في مسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبدالرازق.