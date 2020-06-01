أحمد الشامي يوجه نصيحة لجمهوره: "أنا مناخيري اتعوجت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، نصيحة لجمهوره، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. ونشر "الشامي" صورة له مرتديا الكمامة داخل سيارته، وعلق: "الاحتياط واجب، وربنا يحفظنا جميعا، الكمامة أرجوكم طول الوقت، أنا مناخيري اتعوجت". يذكر أن الفنان أحمد الشامي، شارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020. مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، محمود البزاوي، أيتن عامر، نهال عنبر، محمد داوود، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.

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