أمير طعيمة : "لما حد يصاب بالكورونا بلاش مواساته بكلمات أشبه بالنعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر : وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة، رسالة خاصة للجمهور والأشخاص الذين يصاب أحد من معارفهم بفيروس كورونا. وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لما حد يصاب بالكورونا بلاش مواساته بكلمات أشبه بالنعي". وأضاف : "نسبة الشفاء الحمد لله عالية و كلماتك ممكن تحسسه بخطورة أكبر من اللي مكتوب له يمر بيها، ده غير إن فيه مصابين بقوا بيداروا لأنهم بقي بيحسوا إن دي حاجة لازم تتدارى.. ربنا يسترها علينا جميعا و خدوا حذركم".

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