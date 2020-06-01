بعد إزالة ورم ليفي بالحالب.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: طمأن سامح علي، مدير أعمال المطربة أمينة، جمهورها بعد إجرائها عملية جراحية لإزالة ورم ليفي بالحالب. وقال "علي"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن أمينة تخضع للعلاج حاليًا في منزلها بعد خضوعها لجراحة لإزالة ورم ليفي بالحالب". وأضاف: "الفنانة أمينة كانت قد شعرت ببعض التعب، واصطحبناها للمستشفى، وكشفت التحاليل والأشعة عن وجود ورم ليفي التصق بالحالب، وتم إجراء جراحة منذ أيام لإزالته، وخرجت من المستشفى منذ يومين، بعد تحسن حالتها الصحية، وتقوم باستكمال علاجها بالمنزل حاليًا.

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