طروب.. هربت من زواج فريد الأطرش بسبب شروطه وارتدت الحجاب بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، عرفت طريقها للشهرة في سوريا ولبنان، وحققت نجاحًا كبيرًا في مصر، مع زوجها الفنان محمد جمال، إذ عرفا باسم "جمال الطروب"، هي أمل إسماعيل أو طروب.

واحتفالا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 1 يونيو، نستعرض أبرز المعلومات عن مشوارها الفني..

- ولدت عام 1937 لأب شركسي وأم تركية.

- عاشت في مصر بعد الحرب اللبنانية التي استمرت سنوات، وبسببها أصيبت بقرحة في الأثنى عشر من التوتر.

- لها أخت تُدعى ميادة احترفت العمل الفني، وقررت الاعتزال بعد زواجها من شخص بريطاني لتتفرغ لأسرتها.

- شاركت في أفلام تركية وغنت تركي لإجادتها اللغة بسبب والدتها.

- رغم النجاح الكبير الذي حققته مع زوجها، قررت طروب الانفصال عنه، بعد 7 سنوات من الزواج.

- شاركت في فيلم "العقل والمال" مع إسماعيل ياسين.

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- قدمت مع الفنانة سعاد حسني والفنان رشدي أباظة فيلم "هـ 3".

- تعاونت مع صباح في فيلم "عصابة النساء"، عن رأيها في المسلسل الذي تناول سيرة حياتها، قال "لها بنت اخت اسمها جانو شكلها اقرب للصباح لو كانت قدمته كنت هحس انها صباح".



- قالت في حوار تليفزيوني إن الفنان فريد الأطرش طلبها للزواج، وكان يعرفها منذ أن كانت زوجي لجمال، وعنه تقول "يجوز كان فيه استلطاف منه، وبعد الطلاق حصل لقاء بينا وعرض عليا الزواج، لكن كانت شروطه صعبة، عشان كده هربت منه، لأنه من النوع الغيور، لو وافقت بدي أفوت بحفلاته وأفلامه وأسافر معه ما هيكون فيني انفرد بحالي".

- اعتزلت الفن، وعن القرار أوضحت "الاعتزال مكنش وليد اللحظة، كنت بفكر فيه من سنين بس مكنش جه الوقت المناسب، وكان لسبب روحاني إيماني".



- من أشهر أغانيها "يا ست يا ختياره".

- أكدت أن نجوم زمن الفن الجميل، حصلوا على حظهم في الشهرة لكن لم يحصلوا على أموال كثيرة.

- بسؤالها هل حققت أموالًا من الفن، أجابت "صراحة كده مقدرش أقول فلوس فلوس اللي بسمعها الأيام دي. الحمد لله مستورين".