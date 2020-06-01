محمد سامي يتصدر ويلاحقه بيتر ميمي في أفضل مخرج بـ"استفتاء الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تفوق المخرج محمد سامي، حتى اليوم الإثنين 1 يونيو، على منافسيه بقائمة أفضل مخرج في دراما رمضان 2020، عن مسلسل "البرنس"، وذلك في الاستفتاء الذي يجريه موقع الخليج 365.

ويحتل "سامي" المركز الأول بنسبة 41%، بينما يأتي المخرج بيتر ميمي في المركز الثاني بنسبة 35%، عن مسلسله "البرنس"، ويأتي المخرج ياسر سامي في المركز الثالث بنسبة 17% عن مسلسل "النهاية".

ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا