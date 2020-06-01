شاهد.. فتحي عبد الوهاب سيلفي تحت الماء

نشر النجم فتحي عبد الوهاب صورة سيلفي تحت الماء، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وعلق فتحي عبد الوهاب، على صورة مداعبًا جمهوره: كان ياما كان. Advertisements ومن ناحية آخرى يشارك النجم فتحي عبد الوهاب في مسلسل القاهرة كابول، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين ، حسني شتا، أحمد رزق. ، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين ، حسني شتا، أحمد رزق.

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