وزيرة الثقافة تبحث مع محمد منير تنفيذ عدد من المشروعات الفنية‪‬

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الاثنين، مع الفنان محمد منير، سبل تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة القادمة، بهدف استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف. وأشادت وزيرة الثقافة باستجابة الفنان محمد منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود.. مؤكدة أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع. والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود.. مؤكدة أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع. من جانبه، أبدى الفنان محمد منير استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في أي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة في خدمة الوطن، مؤكداً أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.

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