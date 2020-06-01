ماجدة زكي تنتهي من تصوير مسلسل "قوت القلوب" يوليو المقبل

يستأنف المخرج مجدي أبو عميرة تصوير المشاهد المتبقية لمسلسل "قوت القلوب"، في الديكور الرئيسي للعمل بمنطقة شبرامنت آواخر يونيو المقبل، على أن يتم الانتهاء من كل المشاهد في يوليو القادم، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب حلول شهر رمضان، وانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستأنف أسرة المسلسل تصوير المشاهد المتبقية للعمل باتباع كافة تعليمات وتوصيات وزارة الصحة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد في جميع مواقع التصوير، ومن بينها تخفيف أعداد العمالة وتطهير وتعقيم أماكن التصوير بشكل كامل يوميا، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي بالمطهرات.

المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها، مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.

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وتتوالى الأحداث، وعندما يقرر إسلام جمال الذي يجسد دور طبيب الارتباط من الفنانة ديانا هشام، ترفض والدتها التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي والتي يسيطر عليها الشر والغيرة، وتدخل في صراع مستمر مع ماجدة زكي، في حين يقوم الفنان خالد زكي خلال أحداث العمل بدور زوج رانيا فريد شوقي.

مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، وفراس سعيد، ويعتبر العمل بمثابة عودة قوية للفنانة ماجدة زكي بعد غيابها لمدة عامين عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صايم".