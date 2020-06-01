محمد منير : الفن وسيلة للتعبير ورسالة هادفة لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة القادمة التى تهدف الى استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف
فاعلة لبناء الانسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود ، وأشادت باستجابة الفنان محمد منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة .
وخلال اللقاء اكدت عبد الدايم : "ان الفنون الجادة وسيلة
من جانبه أبدي الفنان الكبير محمد منير استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في اي انشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة فى خدمة الوطن وأكد أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، بالاضافة الى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.
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