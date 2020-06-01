فنانون يطلقون حملة للتعايش مع كورونا

أطلق عدد من نجوم الفن حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الجمهور على التعامل بجدية مع الإجراءات التي فرضتها الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، داعين إلى ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامات الواقية عند التوجه إلى الأماكن العامة، أو إلى الأماكن المغلقة التي يتكدس بها الجمهور بأعداد كبيرة.

ونشرت الفنانة منى زكي، صورة لها على حسابها على موقع التواصل "انستجرام"، وهى ترتدى "قناع

الوجه" وتستقل دراجتها في الشارع، للتوعية بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وحرصت على تغطية وجهها بالكامل ولم يظهر في الصورة أي جزء بسيط من وجهها.

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كما دعا الفنان تامر حسني متابعيه وجمهوره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحتزازية للوقاية من كورونا والإلتزام ب ارتداء الكمامات

والتخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها، كي لا يستخدمها أى شخص مرة أخرى.

ونشر مجموعة من الصور لبائعي كمامات في عدد من الشوارع.

وردا على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على سؤال حول سبب عدم تطبيق حظر التجول في ساعات النهار، غرد الفنان نبيل الحلفاوي، قائلا:"‏لم يتحمل العالم توابع الغلق والشلل الإنتاجي أكثر من هذا.. خاصة أنهم عرفوا أن الأمر سيطول ولا يعلم أحد إلى متى فقرروا التعايش مع الفيروس بتفاديه ما أمكن "الكمامات والتباعد" إلى حين التوصل لسلاح دفاعي "لقاح" وسلاح هجومي "علاج".